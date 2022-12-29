Об этом он написал в facebook .

Коваленко также отметил, что 29 декабря в результате обстрелов кафиров были прилеты по критической инфраструктуре, ремонтные работы продолжаются.

"54 из 69. Спасибо Вооруженным Силам, что в очередной раз позволяете писать пост. Вы просто боги! По ситуации: прилеты по энергетической инфраструктуре есть, несмотря на такую фантастическую эффективность ПВО. Продолжаются противопожарные и ремонтные работы. В Киеве текущий уровень доступности электроэнергии достаточно высок. Есть высокая вероятность, что на днях вернемся к дообстрельному уровню", - пишет Коваленко.

Утром 29 декабря на территориях Киевской, Донецкой, Сумской, Николаевской, Полтавской, Житомирской, Одесской, Львовской областей, а также в столице работала противовоздушная оборона. Известно о по меньшей мере двух погибших в результате атаки РФ.

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