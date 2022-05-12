В Киеве ураган повредил легендарную липу Петра Могилы, которой уже около 800 лет
В столице на улице Владимирской, около Национального музея истории Киева, ветер повредил легендарную липу Петра Могилы
Об этом сообщили Вартови.Еспресо.
"Из-за бури старое дерево, которому больше 400 лет, сломалось пополам. К счастью, люди не пострадали", - отмечают журналисты.
Справочно . По легенде липа посажена митрополитом Петром Могилой в 1635 году в честь частичного восстановления Десятинной церкви. По другой версии липе уже восемьсот лет и она застала еще не разрушенную Десятинную церковь и последних киевских князей.
- Отметим, что в Киевской области сегодня непогода: сильные порывы ветра, поваленные деревья обрывают линии электропередач, что приводит к перебоям с электроснабжением
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