В Киеве управление образования закупило в укрытие барабаны за 900 тыс. грн
В одном из районов Киева закупили музыкальные инструменты, в частности барабаны, почти на 900 тысяч гривен для психологической разгрузки детей в укрытиях
Об этом говорится на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.
"Музыкальные инструменты для психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог", – говорится в объявлении тендера.
306 барабанов и 153 комплекта молоточков обошлись райгосадминистрации в 891 174 грн.
Каждая единица тендера стоила от 1900 до 3960 тысяч гривен.
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Сообщается, что барабаны разного диаметра и изготовлены из натуральной кожи.
Фото: Prozorro
Договор Управления образования Днепровской районной в Киеве государственной администрации с поставщиком был заключен 11 мая 2023 года.
Ситуация с укрытиями в Киеве
В ночь на 1 июня Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву с использованием баллистических ракет. В Деснянском районе одним из укрытий, куда с началом воздушной тревоги побежали прятаться люди, было подземное помещение поликлиники №3, однако там было закрыто. В результате падения обломков сбитой ракеты возле закрытого укрытия погибли три человека.
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. Кроме того, он провел заседание Ставки, где заявил, что ответственными за это являются глава МВД Игорь Клименко и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, и поручил проверить все укрытия в Киеве и по Украине.
По состоянию на 12 июня в Киеве обследовано 4655 укрытий, из них закрытыми оказались 0,6%, непригодными к использованию - 34,6%.
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