В Киеве улицу Клары Цеткин переименовали в Днипровой Чайки
В Оболонском районе Киева улицу Клары Цеткин переименовали в улицу Днипровой Чайки
Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.
"В столице уже переименовано более 150 городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами, в частности, улицу Клары Цеткин – в Днипровой Чайки", - говорится в сообщении.
Согласно информации, в мае текущего года экспертная комиссия порекомендовала включить улицу Клары Цеткин в список городских объектов, названия которых связаны с Российской Федерацией или ее сателлитами. Улица Клары Цеткин была названа в честь деятельницы немецкого и международного коммунистического рабочего движения Клары Цеткин.
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