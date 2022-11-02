В Киеве улицу Клары Цеткин переименовали в Днипровой Чайки

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

"В столице уже переименовано более 150 городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами, в частности, улицу Клары Цеткин – в Днипровой Чайки", - говорится в сообщении.

Согласно информации, в мае текущего года экспертная комиссия порекомендовала включить улицу Клары Цеткин в список городских объектов, названия которых связаны с Российской Федерацией или ее сателлитами. Улица Клары Цеткин была названа в честь деятельницы немецкого и международного коммунистического рабочего движения Клары Цеткин.

В Соломенском районе Киева улицу, названную в честь российского художника Алексея Саврасова, переименовали в Костопаловскую.