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В Киеве улицу имени российского художника Саврасова переименовали в Костопаловскую

26 октября, 2022 среда
14:31
война с Россией

В Соломенском районе Киева улицу, названную в честь российского художника Алексея Саврасова, переименовали в Костопаловскую

Об этом сообщил пресс-центр Киевского горсовета.

В мае экспертная комиссия порекомендовала включить улицу в список объектов, чьи названия связаны с РФ или ее сателлитами. В приложении "Киев Цифровой" больше всего людей - 4 797 - проголосовало за переименование улицы в Костополовскую. Название произошло от поселка Костопаловка, которое образовалось на этой местности в начале 1913 года. Депутаты Киевсовета поддержали переименование улицы Саврасова в Костополовскую.

В горсовете отметили, что в Киеве дерусифицировали названия более 100 объектов

  • 5 октября в Оболонском районе Киева улицу Маршала Малиновского переименовали в улицу Героев полка "Азов".

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