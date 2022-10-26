В Киеве улицу имени российского художника Саврасова переименовали в Костопаловскую
В Соломенском районе Киева улицу, названную в честь российского художника Алексея Саврасова, переименовали в Костопаловскую
Об этом сообщил пресс-центр Киевского горсовета.
В мае экспертная комиссия порекомендовала включить улицу в список объектов, чьи названия связаны с РФ или ее сателлитами. В приложении "Киев Цифровой" больше всего людей - 4 797 - проголосовало за переименование улицы в Костополовскую. Название произошло от поселка Костопаловка, которое образовалось на этой местности в начале 1913 года. Депутаты Киевсовета поддержали переименование улицы Саврасова в Костополовскую.
В горсовете отметили, что в Киеве дерусифицировали названия более 100 объектов
- 5 октября в Оболонском районе Киева улицу Маршала Малиновского переименовали в улицу Героев полка "Азов".
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