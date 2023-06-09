В Киеве укрытия оборудованы автоматизированной системой открытия для круглосуточного доступа
В Киеве намерены оборудовать укрытие автоматизированной системой открытия для круглосуточного доступа. Также будут установлены модульные железобетонные объекты защиты
Об этом сообщили в КГГА.
Так, автоматизированной системой открытия оснастят около 3 тысяч имеющихся в столице укрытий. Кодовые системы уже начали тестировать в Дарницком районе. Постепенно они будут установлены в хранилищах по всему городу.
Также будет установлено около 200 модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания.
"Мы проведем внеплановую инвентаризацию имеющихся подвальных и цокольных помещений, чтобы ими, где это технически возможно, дополнить фонд защитных сооружений. Ведь использование врагом баллистического оружия побуждает нас создавать дополнительные укрытия в оперативной доступности для людей, в первую очередь в спальных районах города", - сообщил зам. главы КГГА Петр Пантелеев.
- В результате вражеских обстрелов в ночь на 1 июня в Киеве три человека погибли возле закрытого укрытия. После этого столичные власти заявили, что отныне все хранилища в городе будут постоянно открыты.
- В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. 2 июня Зеленский на Ставке поручил проверить все укрытия в Киеве и Украине.
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