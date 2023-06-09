Об этом сообщили в КГГА.

Так, автоматизированной системой открытия оснастят около 3 тысяч имеющихся в столице укрытий. Кодовые системы уже начали тестировать в Дарницком районе. Постепенно они будут установлены в хранилищах по всему городу.

Также будет установлено около 200 модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания.

"Мы проведем внеплановую инвентаризацию имеющихся подвальных и цокольных помещений, чтобы ими, где это технически возможно, дополнить фонд защитных сооружений. Ведь использование врагом баллистического оружия побуждает нас создавать дополнительные укрытия в оперативной доступности для людей, в первую очередь в спальных районах города", - сообщил зам. главы КГГА Петр Пантелеев.