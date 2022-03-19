В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров в окрестностях города, - КГГА
В Киеве ухудшилось качество воздуха и превышены концентрации пыли
Об этом сообщила КГГА .
Причиной ухудшения качества воздуха и превышения концентраций пыли стали пожары в окрестностях Киева, в частности в Гостомеле, Буче, возгорание на индустриальных объектах, а также движение воздушных масс от источников возгорания и низкая скорость ветра.
В ночь на 19 марта максимальная концентрация пыли в атмосферном воздухе превышала предельно допустимую в 2-3 раза.
Концентрации других загрязнителей, за которыми наблюдают (оксид и диоксид азота, оксид серы, озон, формальдегид, оксид углерода, сероводород) тоже возросли, но предельно допустимые концентрации не превышены.
К утру 19 марта качество воздуха постепенно улучшается. Предельно допустимые концентрации не превышены.
Киевлянам рекомендуют не выходить на улицу, закрыть окна дома и завесить их влажными простынями и пить много воды. Если есть воздухоочиститель, то необходимо включить его на максимум.
- Напомним, утром 19 марта в Киеве концентрация смога превышала норму почти в 33 раза и было незначительное задымление.
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