В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров на торфяниках

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграм.

"В Киеве сегодня с утра наблюдается ухудшение качества воздуха. В частности, в Святошинском, Оболонском и Подольском районах", - написал Кличко.

Качество воздуха снизилось из-за пожаров в Киевской области, в частности в Бучанском районе тлеют торфяники.

"Также локализовали очаги лесных пожаров возле нескольких сел Бучанского района. Там сейчас тлеет травяной настил", - отметил городской голова.

ГСЧС привлекает также пиротехников к тушению пожаров, ведь нужно обследовать подъездные пути для безопасности спасателей.

Кличко призвал киевлян плотно закрывать окна в домах и без нужды не выходить на улицу.

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