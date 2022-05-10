В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров на торфяниках
В Киеве 10 мая ухудшилось качество воздуха в Святошинском, Оболонском и Подольском районах
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграм.
"В Киеве сегодня с утра наблюдается ухудшение качества воздуха. В частности, в Святошинском, Оболонском и Подольском районах", - написал Кличко.
Качество воздуха снизилось из-за пожаров в Киевской области, в частности в Бучанском районе тлеют торфяники.
"Также локализовали очаги лесных пожаров возле нескольких сел Бучанского района. Там сейчас тлеет травяной настил", - отметил городской голова.
ГСЧС привлекает также пиротехников к тушению пожаров, ведь нужно обследовать подъездные пути для безопасности спасателей.
Кличко призвал киевлян плотно закрывать окна в домах и без нужды не выходить на улицу.
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