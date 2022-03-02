В Киеве угроза ракетного удара
Около 12:41 2 марта в Киеве объявили воздушную тревогу, людей просят скрываться в укрытиях
Об этом предупреждает КГГА .
"Угроза ракетного удара! Внимание! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!", - говорится в сообщении.
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