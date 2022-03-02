В Киеве угроза ракетного удара

Об этом информирует КГГА.



"Угроза ракетного удара! Просим всех срочно последовать в укрытия гражданской защиты!", - говорится в сообщении.

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