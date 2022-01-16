В Киеве угонщик Mercedes C200 остановил курьерский Smart. Злоумышленник разогнался до 200 км/ч
Необычное ДТП произошло в украинской столице в ночь с 15 на 16 января 2022 года
В Голосеевском районе города Киева угонщик автомобиля "Мерседес C200" попался в руки правоохранителей благодаря столкновению со "Смартом" службы доставки, рассказывают ВартовиЕспресо.
Как рассказал владелец Mercedes C200 – он оставил в автомобиле коробку с вещами, где случайно остались ключи от авто. Из-за несчастливого стечения обстоятельств именно в этот автомобиль заглянул вор, внимание которого привлекла коробка в салоне. Поскольку ключи были в салоне, автомобиль был незакрыт. Мужчина сел в чужое авто, нажал кнопку и поехал кататься.
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