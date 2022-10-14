В Киеве учебные заведения со следующей недели будут работать в смешанном формате

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации .

С понедельника 17 октября заведения дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального, технического, профессионального высшего и высшего образования будут учиться в смешанном формате.

"Те, кто ходил раньше в школы, садики или другие учебные заведения, смогут, по желанию, восстановить офлайн обучение. Однако те, кто не может или не желает по тем или иным причинам следующую неделю ходить в учебное заведение, могут учиться дистанционно", – говорится в сообщении.

Информируют, что учебные заведения будут работать. За родителями остается право выбора, отправлять ли туда детей, или оставить дома на дистанции.

В понедельник, 10 октября, Россия массово обстреляла территорию Украины. В частности, оккупанты нанесли ракетные удары по центру Киева. Там есть раненые и погибшие. Также обстреляли и Днепр.

Школы Ровенской и Волынской областей в связи с массированными ракетными ударами перевели на дистанционную форму обучения.

На освобожденных территориях Украины от российских захватчиков сейчас восстановить учебный процесс офлайн невозможно из-за разрушенной инфраструктуры.

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