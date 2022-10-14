В Киеве учебные заведения со следующей недели будут работать в смешанном формате
С 17 октября учебные заведения Киева будут работать в смешанном формате: доступные онлайн и офлайн формы обучения
Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации .
С понедельника 17 октября заведения дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального, технического, профессионального высшего и высшего образования будут учиться в смешанном формате.
"Те, кто ходил раньше в школы, садики или другие учебные заведения, смогут, по желанию, восстановить офлайн обучение. Однако те, кто не может или не желает по тем или иным причинам следующую неделю ходить в учебное заведение, могут учиться дистанционно", – говорится в сообщении.
Информируют, что учебные заведения будут работать. За родителями остается право выбора, отправлять ли туда детей, или оставить дома на дистанции.
- В понедельник, 10 октября, Россия массово обстреляла территорию Украины. В частности, оккупанты нанесли ракетные удары по центру Киева. Там есть раненые и погибшие. Также обстреляли и Днепр.
- Школы Ровенской и Волынской областей в связи с массированными ракетными ударами перевели на дистанционную форму обучения.
- На освобожденных территориях Украины от российских захватчиков сейчас восстановить учебный процесс офлайн невозможно из-за разрушенной инфраструктуры.
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