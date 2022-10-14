English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество В Киеве учебные заведения со следующей недели будут работать в смешанном формате

В Киеве учебные заведения со следующей недели будут работать в смешанном формате

14 октября, 2022 пятница
14:20
Общество

С 17 октября учебные заведения Киева будут работать в смешанном формате: доступные онлайн и офлайн формы обучения

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации .

С понедельника 17 октября заведения дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального, технического, профессионального высшего и высшего образования будут учиться в смешанном формате.

"Те, кто ходил раньше в школы, садики или другие учебные заведения, смогут, по желанию, восстановить офлайн обучение. Однако те, кто не может или не желает по тем или иным причинам следующую неделю ходить в учебное заведение, могут учиться дистанционно", – говорится в сообщении.

Информируют, что учебные заведения будут работать. За родителями остается право выбора, отправлять ли туда детей, или оставить дома на дистанции.

  • В понедельник, 10 октября, Россия массово обстреляла территорию Украины. В частности, оккупанты нанесли ракетные удары по центру Киева. Там есть раненые и погибшие. Также обстреляли и Днепр.
  • Школы Ровенской и Волынской областей в связи с массированными ракетными ударами перевели на дистанционную форму обучения.
  • На освобожденных территориях Украины от российских захватчиков сейчас восстановить учебный процесс офлайн невозможно из-за разрушенной инфраструктуры.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

образование
дистанционное обучение
новости Киева
Читайте также:
12 октября, 2022 среда
Россиянка, живущая в Германии, призвала Путина бомбить Дрезден из-за протестов в поддержку Украины
Микола Княжицький
Автор
13 октября, 2022 четверг
Голосование на Генассамблее ООН показало врагов и предавших дружбу с Украиной
лукашенко з путіним
14 октября, 2022 пятница
Беларусь ввела "режим контртеррористической операции"
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.02
    Покупка 40.02
    Продажа 40.8
  • EUR
    Покупка 38.37
    Продажа 39.46
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
14 октября
15:08
Лукашенко обвинил Польшу в "провоцировании Запада" применить ядерное оружие
15:04
россия дипломат
НБУ призвал исключить Россию из стран-членов международной группы FATF
14:58
Фридман заявил о готовности докапитализировать Альфа-Банк Украина на $1 млрд или отдать государству
14:57
Эксклюзив
Миссия персонала ЗАЭС - сохранить для экономики Украины станцию, поэтому необходимо внести изменения в закон о коллаборационизме, - эксперт по атомной энергетике Кошарная
14:22
OPINION
За что сражалась УПА?
14:17
Оскароносный актер Куба Гудинг признал себя виновным в сексуальном домогательстве и избежал тюрьмы
14:01
В Украину возвращаются отремонтированные в Литве САУ Panzerhaubitze 2000
14:00
Из портов Одессы вышли еще 3 судна из 84 тыс. тонн украинской агропродукции
13:49
Реджеп Эрдоган
Эрдоган поручил правительству проделать шаги по созданию "газового хаба" в Турции на замену поврежденным "Северным потокам" и назвал возможное место для него
13:49
С начала полномасштабной войны украинские военные освободили 1620 населенных пунктов
13:45
Эксклюзив
ПВО
Украина нуждается не в одном, а в десятках комплексов ПВО в месяц, чтобы создать потенциал для постоянной защиты неба, - военный эксперт
13:44
Курс валют сегодня: какая цена на доллар, евро и злотый
13:27
КНДР ракета
КНДР снова запустила баллистическую ракету и подняла военные самолеты на границе с Южной Кореей
13:20
Оккупанты ударили четырьмя ракетами по Харькову
13:16
Эксклюзив
Оккупанты усиливают террор среди гражданского населения как над взрослыми, так и над детьми, - городской голова Мелитополя
13:10
На недавно деоккупированных территориях возобновить обучение офлайн сейчас невозможно, - Минобразования
13:09
Русскоязычные Полякова и Пивоваров соревновались, кто лучше знает украинский
13:01
Россия – террористическое государство, его поражение неизбежно, – Резников об использовании высокоточных ракет, которыми оккупант бьет по гражданским
12:48
Ракетные обстрелы оккупантов 10-11 октября ускорили признание Путина террористом в ПАСЕ, - Гончаренко
12:35
На фото Владимир Зеленский
Следующие шаги по освобождению украинских земель и вероятные действиям агрессора в ближайшее время: Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего
12:27
Алина Кабаева
Недвижимость в Швейцарии и кредит на $189 млн на покупку телеканала: друзья Путина годами помогают Кабаевой, - расследование
12:24
OPINION
От русской армии останется мокрое место
12:19
Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС, - глава МАГАТЭ Гросси
11:51
"Будь, как Ярослав!": украинский воин за два дня сбил с ПЗРК "игла" четыре крылатых ракеты
11:36
В РФ поручили восстановить Крымский мост к июлю
11:22
Эксклюзив
Сергей Згурец
Условий для неожиданного продвижения белорусских и российских военных с границы Беларуси не существует, - Згурец
11:12
Queen презентовали ранее неизвестную песню из Фредди Меркьюри, записанную 34 года назад
11:08
Жителей Киевщины предупредили о взрывах: проводятся учения и разминирование
11:05
Укрзализныця возобновила поезда в Краматорск
10:56
Оккупанты ударили ракетами вблизи Чугуева: есть пострадавший
10:48
Эксклюзив
Абсолютно все международные организации играют в дипломатию с РФ, а в освобождении пленных помогают отдельные страны, - экс-командир полка "Азов" Жорин
10:44
Эксклюзив
Сейчас самое горячее направление в Донецкой области - Бахмут, - командир роты батальона "Свобода" Оропай
10:26
Украинцы собирают 100 млн грн на "ловца иранских дронов": можно выиграть браслет из металла Азовстали с подписью Залужного и помочь армии
10:26
Похоронили миф о непобедимости армии РФ. Залужный поздравил с Днем защитников и защитниц Украины мощным видео
10:14
"Очень хорошая новость - в Крыму хлопок": Alyona Alyona и paashee выпустили песню об аннексированном полуострове
10:04
OPINION
"Героическая гибкость" Ирана – соучастие в российских военных преступлениях
09:51
"Украинский воин, знаю, что тебе очень тяжело, и ты приближаешь победу": Зеленский поздравил с Днем защитников и защитниц Украины
09:46
Путинистка Бабкина приехала в разбомбленный Россией театр в Мариуполе и заявила, что он всегда был российским
09:33
Войска РФ с начала июля смогли захватить только два села, - британская разведка
09:29
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 64,3 тыс. оккупантов, 2521 танк и 1199 беспилотников
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV