В Киеве убрали названия российских городов-героев с монумента на Шулявке

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и безопасности в telegram.

Там, где раньше были Москва, Ленинград, Сталинград, Тула, Мурманск, Смоленск, Новороссийск, а также Минск и Брест, появились города-герои Харьков, Херсон, Чернигов, Николаев, Волноваха, Ахтырка, Буча, Ирпень, Гостомель и Мариуполь .

Из предыдущих названий остались только украинские – Киев, Севастополь, Одесса и Керчь.

Отмечается, что городская власть поддержала инициативу, однако заместитель главы КГГА Николай Поворознюк заявил, что изменения следует узаконить.

9 апреля в Тернополе был демонтирован памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину.

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