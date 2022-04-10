В Киеве убрали названия российских городов-героев с монумента на Шулявке
В столице около памятника танкистам времен Второй мировой войны убрали названия российских и белорусских городов-героев и заменили их баннерами с украинскими городами, противостоящими современному нашествию РФ
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и безопасности в telegram.
Там, где раньше были Москва, Ленинград, Сталинград, Тула, Мурманск, Смоленск, Новороссийск, а также Минск и Брест, появились города-герои Харьков, Херсон, Чернигов, Николаев, Волноваха, Ахтырка, Буча, Ирпень, Гостомель и Мариуполь .
Из предыдущих названий остались только украинские – Киев, Севастополь, Одесса и Керчь.
Отмечается, что городская власть поддержала инициативу, однако заместитель главы КГГА Николай Поворознюк заявил, что изменения следует узаконить.
- 9 апреля в Тернополе был демонтирован памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.6
- Актуальное
- Важное