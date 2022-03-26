В Киеве ЦНАПы возобновляют работу с 28 марта

Об этом заявили в КГГА .



"В Киеве с 28 марта возобновляют работу Центры предоставления административных услуг. ЦНАПы будут работать с 10:00 до 16:00 и будут выдавать готовые документы и давать консультации по общим вопросам", - говорится в сообщении.



Информацию об их работе, готовности и возможности получения ID-карты, загранпаспорта, вида на постоянное и временное проживание можно получить по телефонам: 044 202 60 38; 044 202 60 39.

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