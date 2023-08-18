Об этом сообщает КГГА.

Карта доступна по ссылке и в приложении Киев Цифровой.

Чтобы посмотреть карту в приложении, нажмите "Больше сервисов" и в разделе "Безопасность" выберите соответствующий пункт.

Если в укрытии ненадлежащие условия или оно оказалось закрытым, можно оставить отзыв об укрытии в приложении. Для этого нажмите в информационной карточке "Сообщить о состоянии укрытия".

Киев Цифровой предусматривает доступ к карте укрытий даже офлайн – при отсутствии интернета. Чтобы воспользоваться сервисом вне сети, достаточно один раз зайти в приложение, когда есть интернет. Карта автоматически загружается в фоновом режиме.

По информации Департамента муниципальной безопасности КГГА, карта укрытий на базе платформы Google Maps, созданной в 2022 году, с 17 августа 2023 года не будет обновляться.