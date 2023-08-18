В Киеве Цифровом обновили карту укрытий
В городском приложении столицы "Киев Цифровой" обновили карту укрытий
Об этом сообщает КГГА.
Карта доступна по ссылке и в приложении Киев Цифровой.
Чтобы посмотреть карту в приложении, нажмите "Больше сервисов" и в разделе "Безопасность" выберите соответствующий пункт.
Если в укрытии ненадлежащие условия или оно оказалось закрытым, можно оставить отзыв об укрытии в приложении. Для этого нажмите в информационной карточке "Сообщить о состоянии укрытия".
Киев Цифровой предусматривает доступ к карте укрытий даже офлайн – при отсутствии интернета. Чтобы воспользоваться сервисом вне сети, достаточно один раз зайти в приложение, когда есть интернет. Карта автоматически загружается в фоновом режиме.
По информации Департамента муниципальной безопасности КГГА, карта укрытий на базе платформы Google Maps, созданной в 2022 году, с 17 августа 2023 года не будет обновляться.
- Ранее КГГА сообщало, что некоторые столичные школы, где нет укрытий, получат отдельные подземные убежища.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.21
-
EUR
Покупка 40.97Продажа 41.96
- Актуальное
- Важное