В Киеве церковь Московского патриархата не пустили в Верхнюю Лавру. Они молились в Нижней

Об этом заявил наместник Киево-Печерской лавры, митрополит УПЦ (МП) Павел (Лебедь), передает портал "Духовный фронт Украины".

"На сегодняшний день у нас нет доступа к Национальному заповеднику Киево-Печерская лавра, а есть доступ к той территории, которая была наша (Нижняя лавра – ред). Они все наши эти территории, но нас туда не пускают", – заявил митрополит.

Читайте также: Николай Княжицкий. В Украине нужно запретить Русскую православную церковь

При этом представитель Московского патриархата выразил уверенность, что ситуация может измениться после 7 января.

Читайте также: Как Киево-Печерская лавра воспитывала боевиков для Гиркина

"Может, Рождество Христово их просвятит. А если не получится, то мы не виноваты", - сказал он.

Справка

УПЦ (МП) получила территорию Киево-Печерской Лавры в долговременное использование при содействии президента Украины в 1994-2005 годах Леонида Кучмы. По мнению тогдашних оппозиционеров, а также сегодняшних историков, таким образом, он стремился обеспечить себе избирательную поддержку верующих Московского патриархата.

В сегодняшнем комментарии журналистам митрополит Павел (Лебедь) тоже отметил, что из всех украинских президентов УПЦ (МП) больше всего помогал именно Кучма.