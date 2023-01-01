В Киеве церковь Московского патриархата не пустили в Верхнюю Лавру. Они молились в Нижней
По состоянию на воскресенье, 1 января 2023 года, представители Украинской православной церкви Московского патриархата не имеют доступа к храмам Верхней лавры
Об этом заявил наместник Киево-Печерской лавры, митрополит УПЦ (МП) Павел (Лебедь), передает портал "Духовный фронт Украины".
"На сегодняшний день у нас нет доступа к Национальному заповеднику Киево-Печерская лавра, а есть доступ к той территории, которая была наша (Нижняя лавра – ред). Они все наши эти территории, но нас туда не пускают", – заявил митрополит.
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При этом представитель Московского патриархата выразил уверенность, что ситуация может измениться после 7 января.
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"Может, Рождество Христово их просвятит. А если не получится, то мы не виноваты", - сказал он.
Справка
УПЦ (МП) получила территорию Киево-Печерской Лавры в долговременное использование при содействии президента Украины в 1994-2005 годах Леонида Кучмы. По мнению тогдашних оппозиционеров, а также сегодняшних историков, таким образом, он стремился обеспечить себе избирательную поддержку верующих Московского патриархата.
В сегодняшнем комментарии журналистам митрополит Павел (Лебедь) тоже отметил, что из всех украинских президентов УПЦ (МП) больше всего помогал именно Кучма.
- Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" заявлял, что с 1 января больше не будет действовать договор аренды церковью Московского патриархата двух главных храмов Верхней Лавры. Речь об Успенском соборе и Трапезной церкви.
- Вчера, 31 декабря, иерархами УПЦ (МП) в Трапезной церкви была проведена последняя служба .
- Перед этим там пели о пробуждении России. Дело расследуется СБУ.
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