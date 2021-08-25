В Киеве центры админуслуг начали принимать е-паспорта в "Дии"
Центры административных услуг Киева начали принимать документы граждан не только в бумажном, но и в цифровом виде - через приложение "Дия"
Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация.
"Это дополнительное удобство для пользователей смартфонов, которым не надо нести с собой в ЦНАП ID-карту, загранпаспорт, права или идентификационный код. Скачиваете приложение " Дия ", сканируете специальный QR-код, который вам показывает сотрудник ЦНАП, и ваши документы верифицированы . Документ автоматически попадает на почту ЦНАП ", - заявил заместитель главы КГГА Константин Усов.
- В Украине с 23 августа вступил в силу закон №1368-IX , который приравнивает е-паспорта К бумажным.
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