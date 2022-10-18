В Киеве трижды попали в объект энергообеспечения, а в Броварах сработало ПВО
В Киеве на левом берегу зафиксировано три прилета в объект энергетической инфраструктуры, а в Броварах сработала система ПВО
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"Предварительно 3 прилета в объект энергообеспечения на Левом берегу города", - написал он.
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил , что попали в объект критической инфраструктуры в Деснянском районе.
О работе ПВО в Броварах сообщил мэр города Игорь Сапожко.
"В Броварах слышны взрывы. Работает ПВО", - отметил он.
- 18 октября по объектам энергетической инфраструктуры попали также в Житомире и Днепре.
- Взрывы в этот день слышали также в Кривом Роге и Харькове .
- В ночь на 18 октября обстреляли Николаев, в результате чего погиб мужчина.
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