В Киеве третий день фиксируют температурные рекорды
Во вторник, 29 августа, в столице Украины были вновь зафиксированы три температурных рекорда. Ночь оказалась самой теплой с 2015 года
Об этом говорится в заявлении Центральной геофизической обсерватории.
По данным наблюдений метеостанции, ночь на 29 августа в Киеве оказалась самой теплой, поскольку температура не опустилась ниже +22,8 °C. Это на 2,7 °C превысило предыдущее рекордное значение 2015 года.
Максимальная температура воздуха после полудня достигла +35,9 °C, что на 2,2 °C выше предыдущего рекордного показателя 1992 года.
Кроме того, среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила +29,6 °C. Такой показатель превысил предыдущий рекорд в 1992 году на 4,2 °C, а климатическую норму – на 11,6 °C.
- 28 августа в Украине также зафиксировали во многих областях новые исторические рекорды температуры воздуха.
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