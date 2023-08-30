В Киеве третий день фиксируют температурные рекорды

Об этом говорится в заявлении Центральной геофизической обсерватории.

По данным наблюдений метеостанции, ночь на 29 августа в Киеве оказалась самой теплой, поскольку температура не опустилась ниже +22,8 °C. Это на 2,7 °C превысило предыдущее рекордное значение 2015 года.

Максимальная температура воздуха после полудня достигла +35,9 °C, что на 2,2 °C выше предыдущего рекордного показателя 1992 года.

Кроме того, среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила +29,6 °C. Такой показатель превысил предыдущий рекорд в 1992 году на 4,2 °C, а климатическую норму – на 11,6 °C.