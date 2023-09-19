В Киеве трамвай переехал насмерть женщину на Троещине
Во вторник, 19 сентября, в столице трамвай наехал на женщину, которая переходила колеи. В результате нанесенных повреждений она скончалась на месте
Об этом информирует полиция Киева .
Трагедия произошла на улице Закревского.
Предварительно правоохранители установили, что 49-летний водитель общественного трамвая совершил наезд на женщину, переходившую трамвайные пути. Потерпевшая 66 лет скончалась на месте в результате полученных травм.
"По факту гибели пешехода на трамвайных путях начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.
В рамках предварительного расследования полиция устанавливает все обстоятельства и причины этого события.
Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Также в сентябре в Киеве правоохранители задержали мужчину, который нанес смертельное ранение ножом местному жителю. Во время задержания злоумышленник сопротивлялся и ранил полицейского.
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