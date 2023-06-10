Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

По состоянию на 08:00 10 июня комиссия закончила проверку 4655 укрытий Киева. Это все укрытия, которые есть в столице.

По результатам проверки, только 44% укрытий (2048) свободно доступны. Еще 21% (993) доступны в течение 5 минут, их во время тревоги открывают дежурные. 35% укрытий (1614) столицы остаются недоступными.

Также только 15% укрытий (705) Киева без существенных замечаний пригодны к использованию. 50% (2336) пригодны для использования, однако их необходимо привести в порядок. Непригодными остаются 35% укрытий столицы (1614).

"На выходных комиссиях работаем над сведением данных и подготовленной отчетностью", – написал Камышин.

Трагедия 1 июня

В ночь на 1 июня Россия нанесла очередной массированный удар по столице Украины с использованием баллистических ракет. В Киеве, на Лесном массиве, одним из укрытий, куда с началом воздушной тревоги побежали прятаться люди, было подземное помещение поликлиники №3 на улице Николая Матеюка, 3. Оно было закрыто по неизвестным причинам.

В результате падения обломков сбитой ракеты перед закрытым входом в укрытие погибли три киевлянки: две взрослые женщины и несовершеннолетняя девушка. Были и раненые – около 10 человек.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. Кроме того, Зеленский провел заседание Ставки, где заявил, что ответственными за это являются глава МВД Игорь Клименко и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, и поручил проверить все укрытия в Киеве и по Украине.

Позже, 3 июня, Голосеевский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест фигурантов дела по закрытому убежищу. Речь идет о директоре поликлиники №3 Деснянского района Олеге Шугалевиче, которого обвинили в том, что он не проконтролировал работу укрытия, и замглавы Деснянской районной государственной администрации Ирине Алексеенко. В то же время охранника заведения Вадима Мышкина, единственного признавшего свою вину, отправили в СИЗО на 2 месяца.

В то же время, после трагедии в Киеве 1 июня сообщалось, что в Волынской области и на Буковине мобильные группы проверят все укрытия, повторно обследуют защитные сооружения. А правоохранители Ривненской области получили задание проверить все укрытия на доступность для людей. Если защитное сооружение будет закрыто – это уголовная ответственность.

Также 4 июня сообщалось, что во Львовской области обнаружили более 400 объектов, непригодных для укрытия.

На 5 июня, по результатам проверки, лучший доступ к укрытиям обеспечен в Деснянском и Соломенском районах столицы. Удовлетворительное состояние таких объектов зафиксировано в Днепровском и Оболонском районах. Худший же доступ к укрытиям обеспечен в Печерском и Шевченковском районах Киева.

Впоследствии в КГГА сообщили, что укрытия в Киеве планируют оборудовать автоматизированной системой открытия для круглосуточного доступа. Также будут установлены модульные железобетонные объекты защиты.