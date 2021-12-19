В Киеве тепловоз протаранил легковой автомобиль, пострадал ребенок
В Дарницком районе Киева, на улице Горбунова, тепловоз протаранил легковой автомобиль
Об этом сообщают Стражи.Еспресо.
Предварительно водитель Daewoo Lanоs на нерегулируемом железнодорожном переезде не пропустил тепловоз.
В результате столкновения тепловоз протаранил Daewoo с правой стороны и протащил несколько метров.
На место прибыли медики скорой. В помощи нуждались пассажиры легкового авто - женщина и девочка-подросток. Водитель Lanos от помощи медиков отказался.
Сам тепловоз отъехал обратно по пути, чтобы не мешать движению на переходе.
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