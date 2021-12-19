В Киеве тепловоз протаранил легковой автомобиль, пострадал ребенок

Об этом сообщают Стражи.Еспресо.



Предварительно водитель Daewoo Lanоs на нерегулируемом железнодорожном переезде не пропустил тепловоз.



В результате столкновения тепловоз протаранил Daewoo с правой стороны и протащил несколько метров.



На место прибыли медики скорой. В помощи нуждались пассажиры легкового авто - женщина и девочка-подросток. Водитель Lanos от помощи медиков отказался.



Сам тепловоз отъехал обратно по пути, чтобы не мешать движению на переходе.

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