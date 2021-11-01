В Киеве температура воздуха в октябре была ниже климатической нормы, - обсерватория Срезневского

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила +8,4°С, что ниже климатической нормы 1991-2020 гг. на 0,2°С.

В свою очередь самым теплым днем было 21 октября, когда максимальная температура достигла + 18,8°С, а самым холодным – 26 октября, когда минимальная температура опустилась под утро до -2,4°С.

На проспекте Науки выпало лишь 2 мм осадков, что составляет 4 % климатической нормы. В рейтинге самых сухих октябрь этого года в столице был третьим с 1891 года наблюдений.

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