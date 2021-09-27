В Киеве театр делают доступным для людей с нарушениями зрения

"Доступный театр: аудиоописание спектаклей для незрячих и слабовидящих зрителей" - инициатива, предоставляет столь необходимую для Украины услугу аудиоописания культурных событий. Ее специфика заключается в том, что комментатор в режиме реального времени осуществляет тифлокоментар - вербальное описание декораций, движений, мимики, внешности персонажей спектакля. Таким образом люди с нарушениями зрения могут воспринимать спектакль не только благодаря интонации, речи актеров, музыкального сопровождения, но и получить гораздо больше информации и представления о спектакле.

"Театр является тем видом искусства, дарит особые эмоции - сопереживание, захват, подъем. Мы рады, что сейчас в Украине незрячие и слабовидящие поклонники театрального искусства все чаще имеют возможность воспользоваться услугой аудиоопису. Наш проект стремится изменить эту ситуацию, чтобы люди с нарушением зрения имели равный доступ к культурной жизни, могли в полной мере воспринимать творческую событие, чувствовать себя уверенно и не зависеть от помощи других во время представления ", - рассказал Любомир Покотило, автор проекта« Доступный театр: аудиоопис спектаклей для незрячих и слабовидящих зрителей ".

К инициативе, реализуемой при поддержке Украинского культурного фонда, присоединились Киевский академический театр на Печерске со спектаклями "Поколение Пепси", "Искусство договариваться" и "Легкие", Киевский национальный академический молодой театр со спектаклем "Загадочные вариации" и Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества с "Школой года".

"Актерская профессия так устроена, что ты постоянно получаешь что-то новое. Когда играешь для людей с инвалидностью, учишься не халтурить, выкладываться на все сто процентов. Потому что перед таким зрителем актерские штампы не работают. Ты придумать новые инструменты. Поэтому благодаря им рождается новое искусство ", - считает Юлия Першута, актриса Киевского академического театра на Печерске, которая исполняет одну из главных ролей в спектакле" Легкие ".

Проект "Доступный театр: аудиоопис спектаклей для незрячих и слабовидящих зрителей" продлится до конца октября 2021 года. Познакомиться с ним поближе можно на странице " Slovom: агентство аудиоописания ".