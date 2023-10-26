В Киеве таксист выгнал пассажирок, которые требовали говорить с ними по-украински. Bolt и языковой омбудсмен отреагировали

Видео инцидента опубликовал в Facebook блогер Андрей Смолий.

На видео видно, как водитель выгружает из автомобиля личные вещи пассажирок, говорит, что отменяет их заказ и просит немедленно покинуть салон.

Что говорит языковой омбудсмен

На инцидент отреагировал языковой омбудсмен Тарас Кремень, отметив, что водителю такси не удастся избежать наказания.

"Сейчас мы готовим обращение к соответствующим органам, в частности, к Национальной полиции Украины и компании сервиса перевозок Bolt, для установления личности нарушителя и привлечения его к ответственности", - написал уполномоченный.

Он напомнил, что за нарушение закона в части применения государственного языка в сфере обслуживания потребителей предусмотрено административное взыскание в виде наложения штрафа в размере от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов. На сегодняшний день эта сумма составляет 3400-5100 грн.

Что говорят в службе такси

Служба такси Bolt прокомментировала инцидент в комментариях к сообщению с видео, которое разместил Андрей Смолий.

В компании заявили, что "глубоко обеспокоены недопустимыми действиями водителя, которые противоречат правилам компании Bolt".

Там заверили, что к аккаунту водителя уже были приняты все необходимые меры, в частности, он был отстранен от пользования сервисом навсегда.

"Мы также готовы сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить всю необходимую информацию по их официальному запросу", - сообщили в Bolt.

Там отметили, что регулярно напоминают сотрудникам о необходимости обслуживания клиентов на государственном языке.

Фото: Facebook Андрія Смолія