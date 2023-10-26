В Киеве таксист выгнал пассажирок, которые требовали говорить с ними по-украински. Bolt и языковой омбудсмен отреагировали
В Киеве водитель такси Bolt выгнал двух пассажирок, требовавших говорить с ними на государственном языке, и назвал их больными. Мужчине светит штраф до 5100 грн
Видео инцидента опубликовал в Facebook блогер Андрей Смолий.
На видео видно, как водитель выгружает из автомобиля личные вещи пассажирок, говорит, что отменяет их заказ и просит немедленно покинуть салон.
Что говорит языковой омбудсмен
На инцидент отреагировал языковой омбудсмен Тарас Кремень, отметив, что водителю такси не удастся избежать наказания.
"Сейчас мы готовим обращение к соответствующим органам, в частности, к Национальной полиции Украины и компании сервиса перевозок Bolt, для установления личности нарушителя и привлечения его к ответственности", - написал уполномоченный.
Он напомнил, что за нарушение закона в части применения государственного языка в сфере обслуживания потребителей предусмотрено административное взыскание в виде наложения штрафа в размере от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов. На сегодняшний день эта сумма составляет 3400-5100 грн.
Что говорят в службе такси
Служба такси Bolt прокомментировала инцидент в комментариях к сообщению с видео, которое разместил Андрей Смолий.
В компании заявили, что "глубоко обеспокоены недопустимыми действиями водителя, которые противоречат правилам компании Bolt".
Там заверили, что к аккаунту водителя уже были приняты все необходимые меры, в частности, он был отстранен от пользования сервисом навсегда.
"Мы также готовы сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить всю необходимую информацию по их официальному запросу", - сообщили в Bolt.
Там отметили, что регулярно напоминают сотрудникам о необходимости обслуживания клиентов на государственном языке.
Фото: Facebook Андрія Смолія
- Украина ввела административное наказание за нарушение закона о языке в июле 2022 года.
- Летом 2023 года Кремень говорил, что треть жалоб на нарушение языкового закона приходится на Киев.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.31 Покупка 37.31Продажа 38
- EUR Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное