В Киеве такси въехало в автобусную остановку. Свидетели говорят о наркотиках
В Дарницком районе столицы на Днепровской набережной водитель такси Volkswagen Polo не справился с управлением
Это произошло в ночь с 21 на 22 января 2022 года, сообщает Espresso Watch .
Такси выехало на тротуар и, снеся знак остановки общественного транспорта, врезалось в киоск остановки.
По предварительной информации, по словам свидетелей, таксист находился под действиями наркотических веществ.
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