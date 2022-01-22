В Киеве такси въехало в автобусную остановку. Свидетели говорят о наркотиках

Это произошло в ночь с 21 на 22 января 2022 года, сообщает Espresso Watch .



Такси выехало на тротуар и, снеся знак остановки общественного транспорта, врезалось в киоск остановки.



По предварительной информации, по словам свидетелей, таксист находился под действиями наркотических веществ.



