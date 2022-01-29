В Киеве такси наехало на мужчину на пешеходном переходе

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

ДТП произошло на пересечении улиц Верхний Вал и Житнеторжской. Как удалось узнать репортерам, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу и в это время его не пропустил водитель автомобиля такси Citroen C-Elysee.

В результате наезда мужчина (примерно 30 лет) получил травму ноги. С подозрением на перелом пострадавшего госпитализировали.

На месте работают патрульные полицейские, ожидающие прибытия следственно-оперативной группы.









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