В Киеве такси наехало на мужчину на пешеходном переходе
В Подольском районе столицы автомобиль такси наехал на пешеходном переходе на мужчину
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
ДТП произошло на пересечении улиц Верхний Вал и Житнеторжской. Как удалось узнать репортерам, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу и в это время его не пропустил водитель автомобиля такси Citroen C-Elysee.
В результате наезда мужчина (примерно 30 лет) получил травму ноги. С подозрением на перелом пострадавшего госпитализировали.
На месте работают патрульные полицейские, ожидающие прибытия следственно-оперативной группы.
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