В Киеве судья на автомобиле сбила столб, врезалась в дерево и чуть не наехала на пешеходов
В Киеве на Оболони ночью 22 июля судья Деснянского райсуда Киева Светлана Колегаева на Audi сбила столб
Об этом сообщают "Центр противодействия коррупции" и "Киев Оперативный".
"Судья Деснянского суда Светлана Колегаева на Audi, записанном на маму, вылетела с дороги, сбила столб и врезалась в дереве, едва не сбив пешеходов. Некоторые СМИ пишут, что Колегаева якобы находилась в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.
Судья Колегаева известна тем, что во время Майдана принимала решение против активистов, одного из них посадила на 30 дней в СИЗО. Впоследствии она пыталась это скрыть в своей декларации добродетели.
"Киев оперативный" сообщает, что несколько дней назад эта же женщина дверцей повредила другое авто и пыталась скрыться на улице Московской.
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