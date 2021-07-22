В Киеве судья на автомобиле сбила столб, врезалась в дерево и чуть не наехала на пешеходов

Об этом сообщают "Центр противодействия коррупции" и "Киев Оперативный".



"Судья Деснянского суда Светлана Колегаева на Audi, записанном на маму, вылетела с дороги, сбила столб и врезалась в дереве, едва не сбив пешеходов. Некоторые СМИ пишут, что Колегаева якобы находилась в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.



Судья Колегаева известна тем, что во время Майдана принимала решение против активистов, одного из них посадила на 30 дней в СИЗО. Впоследствии она пыталась это скрыть в своей декларации добродетели.



"Киев оперативный" сообщает, что несколько дней назад эта же женщина дверцей повредила другое авто и пыталась скрыться на улице Московской.





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