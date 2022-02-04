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В Киеве строитель убил своего коллегу

4 февраля, 2022 пятница
07:26
Криминал

Вечером 3 февраля в Печерском районе Киева произошло убийство

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо" .

В городке строителей из жилых модульных контейнеров, где проживают строители, в одном из модулей работник убил своего коллегу.

По имеющимся данным, за ужином во время распития алгкогольных напитков между мужчинами возник спор и один из них ударил другого ножом. От ранения пострадавший скончался на месте.

На место происшествия прибыли криминалисты и следственно-оперативная группа.










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Новости
убийство
Вартові.Еспресо
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