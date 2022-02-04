В Киеве строитель убил своего коллегу
Вечером 3 февраля в Печерском районе Киева произошло убийство
Об этом сообщают "Вартови.Еспресо" .
В городке строителей из жилых модульных контейнеров, где проживают строители, в одном из модулей работник убил своего коллегу.
По имеющимся данным, за ужином во время распития алгкогольных напитков между мужчинами возник спор и один из них ударил другого ножом. От ранения пострадавший скончался на месте.
На место происшествия прибыли криминалисты и следственно-оперативная группа.
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