В Киеве строитель убил своего коллегу

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо" .



В городке строителей из жилых модульных контейнеров, где проживают строители, в одном из модулей работник убил своего коллегу.



По имеющимся данным, за ужином во время распития алгкогольных напитков между мужчинами возник спор и один из них ударил другого ножом. От ранения пострадавший скончался на месте.



На место происшествия прибыли криминалисты и следственно-оперативная группа.



















