В Киеве стремительно растет количество случаев COVID-19, КГГА призывает работодателей перевести работников на "дистанционку"

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



"Город советует работодателям по возможности перевести работников на дистанционный режим работы. В случае, если это невозможно, необходимо проветривать помещение как можно чаще, следить за соблюдением маскового режима и социальной дистанции. А в случае появления первых симптомов простуды – оставаться дома. Все эти меры могут значительно снизить скорость распространения вируса среди населения столицы", – говорится в сообщении.



В КГГА отмечают, что новый штамм "Омикрон" очень быстро распространяется между людьми, особенно в закрытых помещениях. Сейчас наблюдается стремительное увеличение количества случаев COVID-19 не только в Киеве, но и по всей Украине.



"Мы видим, что в Украине уже началась новая волна пандемии коронавируса, ведь количество новых случаев заболеваемости COVID-19 стремительно растет. И Киев не станет исключением. Поэтому мы должны быть начеку и максимально предотвратить распространение вируса среди жителей города", - отмечают в администрации.



По состоянию на 21 января в больницах Киева с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 743 пациента, из них 38 – дети. Еще 45 человек имеют подозрение на заболевание. В тяжелом состоянии – 452 человека.

"На кроватях интенсивной реанимации находятся 125 больных. 17 - подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 83 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. Кислородной поддержки нуждаются 578 больных", - сообщили в КГГА.

Напомним, за минувшие сутки 20 января в Киеве 1552 больных коронавирусом, 12 человек умерли. В связи с увеличением количества случаев COVID-19 Киев усилит контроль за наличием COVID-документов и масок у пассажиров общественного транспорта.