В Киеве стреляли в авто главы Госархивной службы

Об этом он сообщил в Facebook.

Хромов вчера был в служебной командировке в Виннице.



Служебное авто осталось в архивном городке.

"В настоящее время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько). Пуля или дробь задела подбородок Сергея, угрозы здоровью или жизни нет", - написал он.

По его словам, предполагаемого преступника задержали.

