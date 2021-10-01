В Киеве стреляли в авто главы Госархивной службы
В Киеве стреляли в автомобиль главы Государственной архивной службы Анатолия Хромова
Об этом он сообщил в Facebook.
Хромов вчера был в служебной командировке в Виннице.
Служебное авто осталось в архивном городке.
"В настоящее время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько). Пуля или дробь задела подбородок Сергея, угрозы здоровью или жизни нет", - написал он.
По его словам, предполагаемого преступника задержали.
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