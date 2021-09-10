В Киеве столкнулись внедорожник и маршрутный автобус, есть пострадавшие

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо" .



Авария произошла на перекрестке улиц Саксаганского и Трасивской.



По имеющимся данным, в ДТП пострадали два человека, которые находились в автобусе. По предварительной информации, один из водителей проигнорировал сигнал светофора.



Подробности и причины инцидента устанавливают правоохранители.



