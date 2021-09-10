В Киеве столкнулись внедорожник и маршрутный автобус, есть пострадавшие
Вечером 10 сентября в Киеве произошло ДТП с участием внедорожника BMW и маршрутного автобуса №69
Об этом сообщают "Стражи Эспрессо" .
Авария произошла на перекрестке улиц Саксаганского и Трасивской.
По имеющимся данным, в ДТП пострадали два человека, которые находились в автобусе. По предварительной информации, один из водителей проигнорировал сигнал светофора.
Подробности и причины инцидента устанавливают правоохранители.
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