В Киеве столкнулись ВАЗ и Renault, госпитализировали троих мужчин
В Оболонском районе Киева произошло ДТП с опрокидыванием
Об этом сообщают ВартовиЕспресо.
На пересечении проспекта Степана Бандеры и Оболонского проспекта столкнулись ВАЗ 2109 и Renault. Как пояснил водитель последнего, он двигался со стороны Оболонского проспекта в направлении метро "Почайна" на зеленый сигнал светофора, как его в сторону протаранил ВАЗ.
Вследствие этого Renault перевернулся на бок, а ВАЗ развернуло на 180 градусов. Как пояснил водитель ВАЗа, при подъезде к светофору его ослепило солнце, поэтому он и не заметил красный сигнал.
В результате ДТП госпитализировали трех мужчин с ВАЗа, с различными типами травм. На месте работают патрульные, которые и будут выяснять обстоятельства аварии.
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