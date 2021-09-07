В Киеве столкнулись ВАЗ и Renault, госпитализировали троих мужчин

Об этом сообщают ВартовиЕспресо.

На пересечении проспекта Степана Бандеры и Оболонского проспекта столкнулись ВАЗ 2109 и Renault. Как пояснил водитель последнего, он двигался со стороны Оболонского проспекта в направлении метро "Почайна" на зеленый сигнал светофора, как его в сторону протаранил ВАЗ.

Вследствие этого Renault перевернулся на бок, а ВАЗ развернуло на 180 градусов. Как пояснил водитель ВАЗа, при подъезде к светофору его ослепило солнце, поэтому он и не заметил красный сигнал.

В результате ДТП госпитализировали трех мужчин с ВАЗа, с различными типами травм. На месте работают патрульные, которые и будут выяснять обстоятельства аварии.









