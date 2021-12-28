В Киеве столкнулись в лоб две легковушки

Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .



Авария произошла на проспекте Лобановского. Автомобиль Skoda Fabia на скользкой дороге вынесло на встречную полосу где он протаранил в лоб легковушку Subaru.



Несмотря на то, что автомобили получили серьезные повреждения, люди в результате столкновения не пострадали.















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