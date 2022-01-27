В Киеве столкнулись Renault Kangoo и такси Kia Rio, в результате чего такси вылетело на ограждение
В Печерском районе на Набережном шоссе Киева произошло ДТП с участием Renault Kangoo и такси Kia Rio
Об этом сообщают ВартовиЕспресо.
Водитель Kia Rio ехал от Почтовой площади в направлении моста Патона в правой полосе. Его подрезал Renault Kangoo.
Чтобы избежать столкновения, таксист выкрутил руль вправо, вылетел на тротуар, где был припаркован автомобиль ГАЗ "Волга". Чтобы не наехать на Волгу, водитель такси выкрутил руль еще правее, после чего вылетел на ограждение. Впоследствии прибыли работники дорожно-дорожного управления Печерского района и убрали обломки изгороди с дороги.
Водитель решает, вызвать ли эвакуатор.
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