В Киеве ночью столкнулись два больших грузовика
В столице на пересечении Большой Окружной дороги и Гостомельского шоссе произошло ДТП с двумя грузовиками
Об этом сообщают Вартови.Эспрессо.
Как удалось узнать Вартовым Эспрессо, водитель на автомобиле MAN двигался по прямой из Гостомельского шоссе в направлении Большой Окружной дороги на зеленый сигнал светофора. По непонятным причинам, водитель МАЗ, поворачивая с Большой Кольцевой, не отдал приоритет в движении автомобилю MAN и столкнулся.
От удара у MAN лопнули два колеса – одно у прицепа и одно у тягача – а сам автомобиль сложил пополам, развернув тягач с кабиной почти на 180 градусов. Хотя по предварительным данным авария была с пострадавшими, к счастью, никто серьезно не пострадал. Медики оказали помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа, представители которой должны установить все обстоятельства аварии.
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