В Киеве стартовал новый чемпионат Украины по футболу
Во вторник, 23 августа, в Киеве на НСК "Олимпийский" игрой между донецким "Шахтером" и харьковским "Металлистом 1925" начался новый чемпионат Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Новый футбольный сезон в Украине в Киеве в 13.00 начали "Шахтер" и "Металлист 1925". Игра между ним является первой официальной, которая проходит на "Олимпийском" после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
В условиях военного положения футбольные матчи будут проходить без зрителей на трибунах. Во время воздушной тревоги игры будут останавливать, а команды будут отправляться в укрытие.
- 15 августа УПЛ избрала официальным транслятором чемпионата Украины по футболу телекомпанию Setanta Sports.
- 22 августа медиагруппа 1+1 media объявила, что будет транслировать домашние матчи "Динамо" , "Зари", "Днепра-1" и "Металлиста".
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