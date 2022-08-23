Об этом сообщает Еспресо.TV.

Новый футбольный сезон в Украине в Киеве в 13.00 начали "Шахтер" и "Металлист 1925". Игра между ним является первой официальной, которая проходит на "Олимпийском" после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В условиях военного положения футбольные матчи будут проходить без зрителей на трибунах. Во время воздушной тревоги игры будут останавливать, а команды будут отправляться в укрытие.

15 августа УПЛ избрала официальным транслятором чемпионата Украины по футболу телекомпанию Setanta Sports.

22 августа медиагруппа 1+1 media объявила, что будет транслировать домашние матчи "Динамо" , "Зари", "Днепра-1" и "Металлиста".

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