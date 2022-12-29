Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В Киеве Starlink обеспечивают критическую инфраструктуру, - советник Кличко
Эксклюзив

В Киеве Starlink обеспечивают критическую инфраструктуру, - советник Кличко

29 декабря, 2022 четверг
15:11
война с Россией Starlink

Одна из главных задач для Киева в случае наступления блэкаута – это возможность коммуницировать не только жителей, а критической инфраструктуры между собой.

Об этом в эфире Еспресо заявил советник городского головы Киева Дмитрий Белоцерковец.

"Я знаю несколько районов, которые ведут активную дискуссию по бесперебойному интернету. Например, Шевченковский, Соломенский. Они дискутируют с провайдерами относительно того, что оптоволоконный интернет должен работать в штатном режиме постоянно. Если будет альтернативная поставка на Wi-Fi роутеры, то будет возможность получать интернет в укрытиях и пунктах обогрева", – отметил он.

По словам Белоцерковца, над этим идет работа.

"Мы понимаем что одна из главных задач в случае наступления на время блэкаута - это возможность коммуницировать не только киевлян, а критические нфраструктуры между собой. Мы сейчас обеспечиваем Starlink критическую инфраструктуру и оптоволокные пункты обогрева", - подытожил советник Кличко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Киевщина
Енергия
Читайте также:
Дмитро Пєсков
28 декабря, 2022 среда
В Кремле заявили, что "мирный план" должен включать оккупацию Россией четырех регионов Украины
Володимир Путін
Автор Максим Розумный
28 декабря, 2022 среда
Какая Украина нужна Путину?
Володимир Воля
Автор Владимир Воля
28 декабря, 2022 среда
Россия не завозит дроны "Shahed" из Ирана, а собирает их у себя
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.9
    Покупка 39.9
    Продажа 40.65
  • EUR
    Покупка 41.4
    Продажа 42.51
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
29 декабря
16:22
Премьер Италии Мелони поддержала Украину и пообещала приехать в Киев в феврале
16:18
Взымали с херсонцев налоги для России: двум чиновницам объявили подозрение в госизмене
16:12
В Латвии сохранят рабочие визы работникам телеканала "Дождь"
16:03
OPINION
Падение реального ВВП в Украине в 2022 году не превысит 35%
15:52
Обновлено
Последствия массированной атаки России 29 декабря: ситуация в регионах
15:44
Эксклюзив
Впервые за многие годы уровень уверенности украинцев превысил уровень тревоги, - аналитик фонда Деминициативы Бурковский
15:40
Георгиевская лента
Путин признал георгиевскую ленту "символом воинской славы" и ввел уголовную ответственность за ее осквернение
15:39
Британия выделит 2,3 млрд фунтов в помощь Украине в 2023 году
15:21
У Путина не знают, защищена ли Москва от украинских дронов
15:19
гривны
Выплату помощи переселенцам в следующем году продлят автоматически, - Лубинец
15:16
Лидер немецкой оппозиции требует от Шольца одобрить поставки танков Украине
15:15
ВСУ анонсировали еще больше "хлопка" в РФ в 2023 году
15:13
Эксклюзив
Возле Бахмута сконцентрирована крупнейшая во всей зоне боевых действий артиллерийская группа армии РФ, - военный эксперт Коваленко
15:12
Президент Сербии Вучич упразднил состояние повышенной готовности армии
15:03
Страны ЕС совещаются о том, как реагировать на вспышку эпидемии коронавируса в Китае
14:38
Pfizer
В Pfizer заявили об успехе экспериментальной терапии для лечения гемофилии
14:30
Роберт Габек
"Путин проигрывает эту войну на поле боя", - министр экономики Германии
14:25
За пределами Украины находится 516 тыс. школьников, еще 95 тыс. остались на временно оккупированных территориях
14:16
Обновлено
Кривой Рог
В Кривом Роге возобновили электроснабжение на некоторых объектах критической инфраструктуры
14:15
Эксклюзив
Мелитополь стал новым знаковым городом у россиян после Херсона, ВСУ продолжат давление, - спикер ОК "Юг" Гуменюк
14:15
Глава МИД Франции Колонна назвала ракетную атаку РФ против Украины военным преступлением
14:11
Распространяли координаты мест дислокации ВСУ: будут судить двух жителей Славянска
14:09
OPINION
"Хлеба и зрелищ!". Но в первую очередь – безопасность
14:04
"Нелепое варварство": Кулеба прокомментировал сегодняшнюю масштабную ракетную атаку РФ
14:03
Массированная атака 29 декабря: Воздушные силы рассказали, чем и откуда били оккупанты
13:56
Финляндия отправила Украине новую партию гуманной помощи
13:56
Матеуш Моравецкий
Польша хочет перенаправить средства на восстановление после COVID-19 на финансирование армии
13:40
"Знай свою Украину": музей Ивана Гончара разработал онлайн-курс о рождественских традициях
13:37
Посол в Турции сказал, когда завод Bayraktar в Украине начнет выпускать первые беспилотники
13:32
У Лукашенко заявили о падении "украинской ракеты" на территории Беларуси
13:30
Агитировал население и пропагандировал псевдореферендум: "депутату народного совета "ЛНР" объявили подозрение
13:19
Россияне ставят мины-ловушки в детских игрушках, мертвых солдатах и больницах, - Резников
13:14
Урсула фон дер Ляйен
Еврокомиссия выделит €100 миллионов на восстановление разрушенных украинских школ
13:14
Шмигаль заявил, что к массированной атаке на Украину 29 декабря россияне готовились две недели
13:09
Обновлено
СБУ вручила подозрение мэру Полтавы из-за несанкционированного распространения информации об ВСУ
12:58
Из-за массированной атаки повреждена одна из ТЭС ДТЭК, ранен работник
12:58
посольство США
Посольства США и Британии отреагировали на новый ракетный удар РФ
12:49
В РФ заявили, что в Брянской области беспилотники уничтожили пусковую установку С-300
12:42
Более 50% украинцев поддерживают запрет УПЦ МП, - опрос
12:36
В МВД дали советы, что делать во время атаки дронами-камикадзе
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV