В Киеве Starlink обеспечивают критическую инфраструктуру, - советник Кличко
Одна из главных задач для Киева в случае наступления блэкаута – это возможность коммуницировать не только жителей, а критической инфраструктуры между собой.
Об этом в эфире Еспресо заявил советник городского головы Киева Дмитрий Белоцерковец.
"Я знаю несколько районов, которые ведут активную дискуссию по бесперебойному интернету. Например, Шевченковский, Соломенский. Они дискутируют с провайдерами относительно того, что оптоволоконный интернет должен работать в штатном режиме постоянно. Если будет альтернативная поставка на Wi-Fi роутеры, то будет возможность получать интернет в укрытиях и пунктах обогрева", – отметил он.
По словам Белоцерковца, над этим идет работа.
"Мы понимаем что одна из главных задач в случае наступления на время блэкаута - это возможность коммуницировать не только киевлян, а критические нфраструктуры между собой. Мы сейчас обеспечиваем Starlink критическую инфраструктуру и оптоволокные пункты обогрева", - подытожил советник Кличко.
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