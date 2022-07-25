В Киеве спустя шесть лет осудили убийц адвоката Грабовского
Шевченковский райсуд Киева вынес приговор двум обвиняемым по делу об убийстве адвоката Юрия Грабовского, защищавшего пленных российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева
Об этом сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины.
"Шевченковский районный суд г. Киева вынес обвинительный приговор по делу об убийстве Юрия Грабовского – известного адвоката, заместителя председателя ВКГКА. Приговор был оглашен 25 июля на судебном заседании, оглашение текста длилось пять часов", – говорится в сообщении.
Один из обвиняемых получил пожизненное заключение, второй – 15 лет тюрьмы.
Судебное дело слушали шесть лет.
- Пропавшего в начале марта адвоката Юрия Грабовского нашли мертвым.
- Международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Украины оперативно, эффективно и беспристрастно расследовать убийство адвоката Юрия Грабовского, защищавшего россиянина Александра Александрова.
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