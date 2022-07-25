В Киеве спустя шесть лет осудили убийц адвоката Грабовского

Об этом сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины.

"Шевченковский районный суд г. Киева вынес обвинительный приговор по делу об убийстве Юрия Грабовского – известного адвоката, заместителя председателя ВКГКА. Приговор был оглашен 25 июля на судебном заседании, оглашение текста длилось пять часов", – говорится в сообщении.

Один из обвиняемых получил пожизненное заключение, второй – 15 лет тюрьмы.



Судебное дело слушали шесть лет.

Пропавшего в начале марта адвоката Юрия Грабовского нашли мертвым.

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Украины оперативно, эффективно и беспристрастно расследовать убийство адвоката Юрия Грабовского, защищавшего россиянина Александра Александрова.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb