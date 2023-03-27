В Киеве создали огромный мурал в поддержку украинских защитников Азовстали
В столице на фасаде одного из домов появилась огромная стенопись с напоминанием о пленных украинских героях, защищавших город Мариуполь и Азовсталь
Об этом информирует Ассоциация семей защитников Азовстали .
Мурал появился по адресу улица Кирилловская 69, помещение украинской компании, которая обжаривает и продает кофе Mad Heads Coffee Roasters.
Коллектив решил поддержать воинов Азовстали из отдельного отряда специального назначения "Азов" креативным способом – украсил фасад заведения огромной стенописью с напоминанием о 10-месячном пленении защитников Украины.
"Инициатором создания мурала стал основатель компании Артем Врадий. Появившийся около недели назад замысел удалось воплотить в жизнь буквально за несколько дней. Отныне стены Mad Heads Coffee Roasters стали красноречивым напоминанием о пленении защитников Азовстали", – пишет пресс-служба.
Ассоциация семей защитников Азовстали пишет, что эта инициатива должна стать примером для владельцев бизнеса в Украине: "чрезвычайно важно для страны в сложные времена войны".
- 21 сентября 2022 года в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, увольнение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.
- 23 января жена командира полка "Азов" Екатерина Прокопенко заявила , что около 2 000 воинов из Азовстали до сих пор в плену.
- Петиция с просьбой провести День чествования защитников Мариуполя 20 мая набрала необходимые 25 тыс. голосов. Теперь его должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.
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