Об этом информирует Ассоциация семей защитников Азовстали .

Мурал появился по адресу улица Кирилловская 69, помещение украинской компании, которая обжаривает и продает кофе Mad Heads Coffee Roasters.

Коллектив решил поддержать воинов Азовстали из отдельного отряда специального назначения "Азов" креативным способом – украсил фасад заведения огромной стенописью с напоминанием о 10-месячном пленении защитников Украины.

"Инициатором создания мурала стал основатель компании Артем Врадий. Появившийся около недели назад замысел удалось воплотить в жизнь буквально за несколько дней. Отныне стены Mad Heads Coffee Roasters стали красноречивым напоминанием о пленении защитников Азовстали", – пишет пресс-служба.

Ассоциация семей защитников Азовстали пишет, что эта инициатива должна стать примером для владельцев бизнеса в Украине: "чрезвычайно важно для страны в сложные времена войны".