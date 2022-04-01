В Киеве создали ІТ-батальон, защищающий от кибератак жизненно необходимые IT-сервисы столицы
В Киеве утвердили образование Центра защиты и мониторинга цифровых систем, который будет защищать от кибератак жизненно необходимые IT-сервисы всей столицы
Об этом сообщил заместитель мэра Киева по IТ Петр Оленич.
"С первых минут войны команда держит удар на цифровом и информационном фронте. Сегодня же мэр Киева Виталий Кличко утвердил образование Центра защиты и мониторинга цифровых систем Киева", - пишет он.
Деятельность Центра имеет целью ежедневную поддержку и защиту от кибератак жизненно необходимых IT-сервисов Киева и организацию взаимодействия критических предприятий города для стабильной работы этих сервисов.
Кроме того, Центр защиты и мониторинга цифровых систем планирует адаптировать "Киев Цифровой" к условиям военного времени.
Также речь идет о координации работы по цифровым системам, которые будут размещены на облачных сервисах за пределами страны.
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