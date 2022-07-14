В Киеве создадут военное кладбище рядом с урочищем Бабий Яр
В Шевченковском районе Киева, вдоль улицы Елены Телиги, создадут военное кладбище для почетных захоронений защитников Украины
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
"Сегодня мы одобрили решение о создании военного кладбища и мест почетных захоронений защитников Украины. И дали разрешение на разработку проекта землеустройства для военного кладбища вдоль улицы Елены Телиги в Шевченковском районе столицы. Речь идет о символическом в нашей истории месте - рядом с урочищем Бабий Яр", – сказал Кличко.
По его словам, Украина переживает большую трагедию и проходит через большие испытания.
"Наши воины, патриоты, герои украинской нации, погибают за свободу и независимость нашего государства. И наша долг - почтить их подвиг и память о героях", - добавил он.
- Сегодня, 14 июля, Киевсовет одобрил проект создания ландшафтного заказника "Протасов Яр". Решение поддержали 85 депутатов.
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