В Киеве создадут военное кладбище рядом с урочищем Бабий Яр

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Сегодня мы одобрили решение о создании военного кладбища и мест почетных захоронений защитников Украины. И дали разрешение на разработку проекта землеустройства для военного кладбища вдоль улицы Елены Телиги в Шевченковском районе столицы. Речь идет о символическом в нашей истории месте - рядом с урочищем Бабий Яр", – сказал Кличко.

По его словам, Украина переживает большую трагедию и проходит через большие испытания.

"Наши воины, патриоты, герои украинской нации, погибают за свободу и независимость нашего государства. И наша долг - почтить их подвиг и память о героях", - добавил он.

Сегодня, 14 июля, Киевсовет одобрил проект создания ландшафтного заказника "Протасов Яр". Решение поддержали 85 депутатов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb