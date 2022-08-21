В Киеве сотрудникам правительственного квартала с 22 по 26 августа рекомендуют работать дистанционно, - СМИ
Работникам правительственного квартала рекомендуют с 22 по 26 августа работать дистанционно из дома – из-за вероятно повышенной ракетной опасности
Об этом сообщает " Украинская правда " со ссылкой на источники в парламенте и правительстве.
Как говорится в сообщении, из-за вероятно повышенной ракетной опасности работникам расположенных в Правительственном квартале учреждений рекомендуют с 22 по 26 августа работать дистанционно из дома.
"Уже известно, что аппарат Верховной Рады будет работать дистанционно, за исключением коллег, задействованных по международным делегациям и подготовке к следующему заседанию... Другой источник отметил, что работникам государственных учреждений в правительственном квартале рекомендуют на следующей неделе "по возможности меньше там появляться" ", – пишет УП.
Также отмечается, что в правительственном квартале находятся здания Верховной Рады, офиса президента, Кабмина, НБУ, парламентских комитетов, многих учреждений.
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