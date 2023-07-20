Об этом информирует Киевская городская государственная администрация .

Тренинги будут продолжаться с 13:00 до 17:00. Опытные специалисты и инструкторы Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф будут обучать проводить первичную оценку состояния пострадавшего, помогать при массивном кровотечении, нарушении проходимости дыхательных путей, термических ожогах и т.д.

На каких станциях будут проходить тренинги

Красной линии:

"Шулявская" (промежуточный вестибюль);

"Университет" (промежуточный вестибюль);

"Театральная" (переход);

"Арсенальная" (промежуточный вестибюль).

Синей линии:

"Олимпийская" (вестибюль перед турникетами);

"Дворец "Украина" (вестибюль, перед турникетами)

"Площадь Украинских Героев" (вестибюль, перед турникетами);

"Героев Днепра" (вестибюль перед турникетами).

Зеленой линии:

"Дорогожичи" (промежуточный вестибюль);

"Зверинецкий" (переход);

"Печерская" (промежуточный вестибюль);

"Позняки" (балкон над платформой).

Ранее украинские волонтеры создали приложение TacticMedAid, которое позволяет научиться оказывать первую медицинскую помощь. TacticMedAid может работать без веба.