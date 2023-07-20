В Киеве состоятся тренинги по медицинской помощи на 12 станциях метро
На двенадцати станциях киевского метро в пятницу, 21 июля, профессиональные медики проведут тренинги по медицинской помощи для всех желающих
Об этом информирует Киевская городская государственная администрация .
Тренинги будут продолжаться с 13:00 до 17:00. Опытные специалисты и инструкторы Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф будут обучать проводить первичную оценку состояния пострадавшего, помогать при массивном кровотечении, нарушении проходимости дыхательных путей, термических ожогах и т.д.
На каких станциях будут проходить тренинги
Красной линии:
- "Шулявская" (промежуточный вестибюль);
- "Университет" (промежуточный вестибюль);
- "Театральная" (переход);
- "Арсенальная" (промежуточный вестибюль).
Синей линии:
- "Олимпийская" (вестибюль перед турникетами);
- "Дворец "Украина" (вестибюль, перед турникетами)
- "Площадь Украинских Героев" (вестибюль, перед турникетами);
- "Героев Днепра" (вестибюль перед турникетами).
Зеленой линии:
- "Дорогожичи" (промежуточный вестибюль);
- "Зверинецкий" (переход);
- "Печерская" (промежуточный вестибюль);
- "Позняки" (балкон над платформой).
Ранее украинские волонтеры создали приложение TacticMedAid, которое позволяет научиться оказывать первую медицинскую помощь. TacticMedAid может работать без веба.
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