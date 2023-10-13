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В Киеве состоялся просветительский форум "Освіта Дивосвіту"

13 октября, 2023 пятница
20:09
образование

В Pochayna Event Hall состоялся просветительский форум "Освіта Дивосвіту", который собрал более 1000 гостей и предложил нестандартные решения в сфере современного образования

Спикерами форума были отец Андрей Зелинский, отец Георгий Коваленко, профессор Владимир Никитин, заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр, доктор философских наук Александр Филоненко, бригадный генерал ВСУ, Герой Украины Сергей Собко, волонтер Ксения Фощий, основатель первой в Украине частной школы Владимир Спиваковский и другие. Отдельный раздел был посвящен памяти выдающегося украинца Игоря Козловского, который поддерживал идею Форума и активно участвовал в его создании.

Еспресо выступил информационным партнером события.

Главным месседжем, проходившим лейтмотивом через выступления всех спикеров, стало то, что образование должно рождать субъекта и личность, способную творить Дивосвит. Человек – это о свободе и о достоинстве, о способности отвечать на все вызовы окружающего мира. Мы должны все родиться для нового, свободного мира. Потому что Дивосвит нуждается в том, кто будет его постоянно творить.

Концепция форума была основана на метафорике книги Андрея Зелинского "Семенові зорі", который является послом Форума "Освіта Дивосвіту", писателем и философом, соучредителем Украинской академии лидерства, военным капелланом, политологом, преподавателем. "Семенові зорі" - это аллегорическая сказка, каждая страница которой наполнена символикой, знакомыми украинскими образами, а каждый герой играет свою важную роль.

Андрей Зелинский во время выступления на Форуме отметил, что главным методом, способным создать Человека Дивосвита является удивление: "Я уверен, что все начинается с удивления. Удивление - как идеологически неопределенная, формально неопределенная попытка прикоснуться к реальности. Несоответствующая предусмотренным алгоритмам. Непрописанная в учебниках. Несформированная школьными программами или распоряжениями правительств. А на самом деле свободный спонтанный Человек, который может прикоснуться собственным сердцем реальности и удивиться. Удивление - как портал в другую парадигму мировосприятия".

"Главное, что я ощутила - это общее поле. Что не только я увлечена идеями, но и много людей вокруг. И нам надо двигаться дальше. Задачи и вызовы меняются, Человек - остается. Мы не останавливаемся, а идем дальше по карте Дивосвита. Всех, кто ощутил внутренний толчок, мы приглашаем на следующее событие - презентацию свежего номера журнала "Колесо Жизни", посвященного главным тезисам Форума и следующей остановке на карте - "Человек Дивосвит", - прокомментировала Инесса Кравченко, основательница Форума "Освіта Дивосвіту".

Общество
Киевщина
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