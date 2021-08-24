В Киеве состоялся Марш защитников Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ
На День Независимости в Киеве состоялся Марш защитников Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Десятки тысяч участников боевых действий, родственников Героев Небесной сотни, волонтеров, активистов и жителей столицы прошли маршем по центру города.
Колонну участников Марша возглавили члены семей погибших ветеранов войны с РФ, после них шли семьи погибших участников Революции Достоинства, далее - ветераны, получившие ранения, семьи военнопленных и пропавших без вести, затем - военные медики и капелланы.
За ними идли ветераны, объединенные в так называемые коробки. Кроме того, была отдельная "коробка" из представителей Беларуси.
После них были расположены "коробки" действующих подразделений, бригад и батальонов. В колонне шли представители общественных организаций, волонтеры, а также граждане.
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