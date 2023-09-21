В Киеве состоялась премьера документальной ленты "ЕвроДонбасс". Где посмотреть
В столице прошла премьера документального фильма "ЕвроДонбасс" режиссера Корния Грицюка. С 21 сентября фильм можно посмотреть в кинотеатрах
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины .
"Донбасс знают как индустрийный регион. Советская власть годами приписывала себе заслуги за развитие местной промышленности. Но расцвет региона начался задолго до прихода большевиков, а основателями местной индустрии были немцы, бельгийцы, британцы, французы и американцы. Фильм-расследование" мифы и рассказывает, что более 100 лет назад Донбасс был неотъемлемой частью европейского мира", - говорится в описании.
В ленте эксперты, историки и местные жители рассказывают о прошлом региона, которое старательно уничтожали и искажали советские власти, стирая из памяти людей имена таких европейских предпринимателей как Джон Гьюз, Эрнест Сольве, Генрих Лауде.
С сегодняшнего дня каждый желающий может посмотреть фильм "ЕвроДонбасс" в кинотеатре. Список.
Режиссер Корний Грицюк также работал над картинами "Поезд "Киев - Война" и "2020". Безлюдная страна".
Продюсером стала Анна Паленчук, известная по фильмам "Откуда куда" Мачека Хамелы, "Номера"» Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева, "Герой моего времени" Тони Ноябревой и "Мариуполис" Мантаса Кведаравичюса.
Производство фильма осуществила кинокомпания 435 FILMS при поддержке Государственного агентства Украины по кино и Министерству культуры и информационной политики Украины.
- Ранее Еспресо писало, что команда работала над лентой в течение 2021 года. Они запечатлели уникальные достопримечательности, которые оставили после себя европейцы еще с XIX века. Этот фильм – попытка показать засекреченную советскими историками европейскую историю Донбасса, информацию о которой авторы собирали в разных архивах Украины, Бельгии и Англии.
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