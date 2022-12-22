В Киеве состоялась премьера документального фильма о российско-украинской войне "Жизнь на грани"

За несколько дней до показа в Киеве фильм имел мировую премьеру – ее показали в Берлине в легендарном кинотеатре Delphi Filmpalast am Zoo. Украинскую премьеру "Жизнь на границе" посетили военнослужащие, волонтеры, общественные и культурные деятели. Перед показом Дарка Бабич, дочь поэта и военного Глеба Бабича, зачитала стихотворение своего отца, специально написанное для фильма, но в финальную версию монтажа не вошедшее. Это одно из последних стихотворений поэта, в июле погибшего на фронте.

После показа зрители долго аплодировали фильму стоя.

"Жизнь на грани" - фильм о становлении и развитии украинского сопротивления от событий Революции Достоинства до полномасштабной войны России против Украины. Это первый и единственный фильм, охватывающий весь период русско-украинской войны – с 2014 года до сегодняшних дней. Лента показывает, как после международного успеха фильма "Зима в огне" украинские кинопродюсеры Павел Пелешок и Юрий Иванишин прямо из окопов отправляются в Лос-Анджелес на церемонию "Оскар". Они на войне с 2014 года сразу после Революции Достоинства, когда в Украине зародилось движение сопротивления. В течение лет ветераны защищают Украину от российской агрессии и продолжают снимать свою реальность, столь далекую для другого мира.

Из обломков воспоминаний и собственного киноархива ветераны Павел и Юрий собирают мозаику причин и последствий, по которым складывается сегодняшняя российско-украинская война - с конца 2013 года до сегодняшнего дня. Авторы ушли добровольцами на фронт, побывали в горячих точках Донбасса. И все это время продолжали творить, чтобы показать миру правду об ужасной войне, которая стала возможной в XXI веке.

“В фильме мы показываем правду об Украине, чтобы разоблачить российскую ложь, – отмечает продюсер фильма Юрий Иванишин. – Наш приоритет – рассказать правду о российско-украинской войне международным зрителям и мировым decision-мейкерам – политикам, деятелям культуры, другим известным людям. Хотим, чтобы они поняли, что в этой войне, которая продолжается в Украине с 2014 года, мы отстаиваем, прежде всего, нашу свободу и независимость. И потому Украину нужно поддерживать – чтобы не допустить подобных войн в мире в дальнейшем”.

“Мы нашли понятную форму для мирового зрителя, чтобы объяснить ему, что наш мир уже давно разделился на до и после. И случилось это не 24 февраля. Мир должен перестать формулировать призрачную надежду в вопросе "Что делать, если Россия нападет?" Наш фильм прекрасно иллюстрирует правильную формулировку этого вопроса и делает принципиальную коррекцию на "не если нападет, а когда нападет". И он прекрасный инструмент, чтобы наглядно объяснить, чем российско-украинская война отличается от тех, о которых в мире слышали раньше”, – добавляет режиссер фильма Павел Пелешок.

В украинский прокат фильм пока не выходит – команда сосредотачивается на международных показах. В частности, продюсеры уже сотрудничают с Фондом Конрада Аденауэра, при поддержке которого планируют показы в разных городах Германии и других странах.