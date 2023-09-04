В Киеве сообщили о заминировании всех ТРЦ
Вечером 4 сентября в столичную полицию поступило сообщение о заминировании всех торгово-развлекательных центров города
Об этом пишет в Telegram пресс-служба Киевской городской военной администрации.
"Полиция столицы получила информацию о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева. Полиция отрабатывает собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться при необходимости", - говорится в сообщении.
КМВА призвала граждан сохранять спокойствие и заверила, что полиция, ГСЧС и СБУ принимают все необходимые меры.
Военная администрация Киева также напомнила, что 1 сентября и 4 сентября столичные правоохранители получили уведомление о якобы заминировании всех киевских школ, однако эти сообщения не подтвердились.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.3 Покупка 37.3Продажа 38.03
- EUR Покупка 40.41Продажа 41.43
- Актуальное
- Важное