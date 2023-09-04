В Киеве сообщили о заминировании всех ТРЦ

Об этом пишет в Telegram пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"Полиция столицы получила информацию о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева. Полиция отрабатывает собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться при необходимости", - говорится в сообщении.

КМВА призвала граждан сохранять спокойствие и заверила, что полиция, ГСЧС и СБУ принимают все необходимые меры.

Военная администрация Киева также напомнила, что 1 сентября и 4 сентября столичные правоохранители получили уведомление о якобы заминировании всех киевских школ, однако эти сообщения не подтвердились.