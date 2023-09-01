В Киеве сообщили о заминировании всех средних школ
В первый день обучения, 1 сентября, стало известно о заминировании всех средних учебных заведений на территории столицы
Об этом информирует Киевская городская военная администрация .
"Столичная полиция получила информацию о заминировании всех средних школ, расположенных в Киеве. Работники полиции отрабатывают собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости", - говорится в заявлении.
Относительно эвакуации детей и учителей решение будет принимать администрация учебных заведений вместе с полицией дополнительно.
Правоохранители призывают сохранять спокойствие и отслеживать обновление информации.
- Напомним, в прошлом году учебные заведения по всей стране время от времени получали сообщения о заминировании, обычно всех школьников эвакуировали.
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