В Киеве сообщили о заминировании всех средних школ

Об этом информирует Киевская городская военная администрация .

"Столичная полиция получила информацию о заминировании всех средних школ, расположенных в Киеве. Работники полиции отрабатывают собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости", - говорится в заявлении.

Относительно эвакуации детей и учителей решение будет принимать администрация учебных заведений вместе с полицией дополнительно.

Правоохранители призывают сохранять спокойствие и отслеживать обновление информации.